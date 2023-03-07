بيانتيدوزي: افتراء جسيم أن الحكومة تمنع الإنقاذ أو تجعله مشروطاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، إن “إن الادعاء بأن عمليات الإنقاذ كانت مشروطة أو منعت من قبل الحكومة، كذبة خطيرة تسيء، قبل كل شيء، إلى شرف ومهنية رجالنا المنخرطين يوميًا في هذا النشاط البحري، ضمن سيناريوهات صعبة بشكل خاص”.

وأضاف الوزير في إحاطة لمجلس النواب الثلاثاء، عن مأساة غرق قارب المهاجرين قبالة ساحل ستيكّاتو دي كوترو، بمحافظة كروتوني (مقاطعة كالابريا ـ جنوب)، الأحد 26 شباط/فبراير الماضي: “أشير إلى أن الإطار التنظيمي الوطني، الذي يخضع أيضًا لقيود دولية فيما يتعلق بمسألة الإنقاذ البحري، لم يتم تعديله على الإطلاق من قبل الحكومة الحالية”.

وذكر وزير الداخلية، أنه “علاوة على ذلك، لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاع الأساليب الفنية التشغيلية لعمليات الإنقاذ لظروف ذات طبيعة سياسية أو لتدخلات خارجة عن التسلسل الهرمي للمراجع”.