نائب إيطالي: كنا ننتظر أسف وزير الداخلية لحادث غرق المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ خاطب نائب إيطالي، وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، قائلا: “كنا ننتظر اعتذارًا منك، سيدي الوزير، لكن الأوان قد فات، فكل ما قلته وقبل كل شيء ما لم يتوجب عليك قوله، قد أدليت به”.

وأضاف عضو مجلس النواب من الحزب الديمقراطي، جوزيبي بروفينتسانو، بعد إحاطة الوزير بيانتيدوزي بعد ظهر الثلاثاء، أن هذا الأخير، “لم يشرح ما هو التدرج في المناصب في إطار المسؤولية عن منع العملية الأمنية للشرطة من التطور إلى إغاثة، ملقياً بالمسؤولية على قوات شرطة المالية وخفر السواحل”. وسأل البرلماني اليساري وزير الداخلية: “من قرر في تلك الساعات الست التي غابت فيها النجدة أن العملية يجب أن تظل أمنية لا إنقاذ؟”. واختتم بالقول، إن “هذا هو جوهر الأمر!”.

من جانبها، كتبت زعيمة كتلة الحزب الديمقراطي بمجلس النواب، ديبورا سيرّاكياني في تغريدة على مدونة (تويتر)، إن “الكلمات الظرفية وغياب تعاطف، تُعدّ فجوات خطيرة في إعادة بناء الحقائق”، مبينةً أن “الوزير بيانتيدوزي لم يوضح أمام المجلس ملابسات مأساة كوترو، وعمد إلى تجريم الضحايا وأولئك الذين يفرون من مآسي العالم”.

أما عضو مجلس الشيوخ من حزب (فورتسا إيتاليا) ماوريتسيو غاسباري، فقد كتب على (تويتر)، إن وزير الداخلية ماتيو “بيانتيدوزي، قام بمداخلة نموذجية حول مأساة كوترو، مكذّباً كل من تسوّل له نفسه من المتطفلين والمضاربين”. واختتم بالقول: “فلنوقف نشاط مهربي البشر القتلة”.