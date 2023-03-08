جاليات مسلمة تناشد بتخصيص أرض لدفن الضحايا المسلمين لحادث المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كروتوني ـ أطلقت الجالية المسلمة في بلدة كوترو ومحافظة كروتوني بأسرها (مقاطعة كالابريا ـ جنوب)، نداء للعثور على قطعة أرض تخصص لدفن المهاجرين المسلمين الذين لقوا حتفهم في حادث غرق سفينة المهاجرين يوم الأحد 26 شباط/فبراير الماضي.

وطالبت الجالية في مذكرة، الثلاثاء، بـ”قطعة أرض، حتى وإن لم تكن كبيرة، لنكون قادرين على دفن إخواننا الذين لقوا حتفهم في غرق السفينة على ساحل ستيكّاتو دي كوترو”، مبينةً أن “النداء موجه إلى كل من يستطيع التبرع بقطعة أرض للقيام بمراسيم الدفن بالطريقة الأنسب بالنسبة للمسلمين”.

وخلصت الجالية المسلمة الى القول، إنها ستتولى بنفسها “أعمال الدفن وتشييد المباني الصغيرة التابعة للمقبرة”. موضحةً أن “في كوترو، هناك مسجد حيث يمكننا أداء الشعائر والصلوات الخاصة”.