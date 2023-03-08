إيطاليا: ازدياد جرائم قتل النساء بنسبة 12٪ عام 2022

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية، ازدياد حالات القتل خلال عام 2022، إذ بلغت 319 حادثاً، لكن عدد الضحايا من الإناث ازداد بشكل أكبر، ليشمل 125 امرأة، وبنسبة 12٪ مقارنة بعام 2019.

وورد في تقرير صدر عن وزارة الداخلية، لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الموافق اليوم الأربعاء، أن “في المجال الأسري العاطفي أيضاً، انخفض معدل جرائم القتل المرتكبة بنسبة 8٪، وهو ما يتوافق مع 10٪ من الزيادة في عدد الضحايا من الإناث”.

وتمخض عن البيانات الخاصة بالنساء من ضحايا العنف التي عالجتها دائرة الأمن العام – المديرية المركزية للشرطة الجنائية بوزارة الداخلية، أن “في النطاق نفسه، انخفض من ناحية أخرى، عدد جرائم القتل التي ارتكبها الشريك أو الشريك السابق بنسبة 17٪، وعدد الضحايا من الإناث تراجع من 68 عام 2019 إلى 61 العام الماضي، مع انخفاض يصل إلى نسبة 10٪”.

وفيما يتعلق بمعدل جرائم القتل المرتكبة عام 2022 مقارنة بالسكان المقيمين، أظهر التقرير “معدل 0.54 ضحية من كلا الجنسين”، ولكن “مع قيمة أعلى بالنسبة للذكور (0.67) مقارنة بالإناث، والتي بلغت 0.41″.

وقد أرفق التقرير الأمني برسم بياني يوضح الاتجاه في عدد جرائم القتل المرتكبة، المتناقص حتى عام 2020، ولكن مع زيادة ثابتة لاحقة حتى عام 2022، وهو العام الذي يسجل، على أية حال، قيمًا موازية لتلك المسجلة عام 2019”.