الداخلية الإيطالية: ارتفاع حالات الاغتصاب عام 2022

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الداخلية الايطالية عن ارتفاع حالات الاغتصاب الجنسي عام 2022، وأن 91٪ من الحوادث المسجلة، تمت ضد النساء.

وورد في تقرير صدر عن الوزارة لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الموافق اليوم الأربعاء، أنه “تم تسجيل اتجاه متزايد واضح للعنف الجنسي بجميع أشكاله”. وأوضح أنه “منذ عام 2020، وهو العام الذي تم فيه تسجيل أدنى رقم (4,497 حالة)، كانت هناك زيادة كبيرة، وصلت إلى 5,991 حادثًا خلال عام 2022”.

وتمخضت البيانات الخاصة بالنساء من ضحايا العنف التي عالجتها دائرة الأمن العام – المديرية المركزية للشرطة الجنائية بوزارة الداخلية، عن أن “في العام الماضي، من ناحية أخرى، ظلت فعالية التحقيق ثابتة إلى حد كبير، حيث بلغت نسبة الحالات المكتشفة 61٪ (بزيادة بـ4٪ عن عام 2021)”.

وأشارت المعطيات، إلى أن “في العام الماضي، كانت مقاطعات إميليا رومانيا، ليغوريا وترينتينو ألتو أديجي هي المناطق التي سجلت أعلى معدل للجرائم المرتكبة”، بينما “أظهرت بازيليكاتا، كامبانيا وأبروتسو أدنى قيم لوقوع هذه الجنح”.

وذكر التقرير أن “فحص الضحايا أظهر في هذه الحالة أيضا، أن حالات الاعتداء بقيت سائدة ضد النساء، بنسبة 91٪، من بينهن 71٪ بالغات و79٪ من الجنسية الإيطالية”.