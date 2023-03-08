إيطاليا: تراجع حالات سوء المعاملة الأسرية عام 2022

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت وزارة الداخلية الايطالية إن في حالات سوء المعاملة ضد أفراد الأسرة، كان هناك حتى عام 2021 اتجاه متزايد للجرائم المرتكبة، بينما انخفضت خلال عام 2022.

وورد في تقرير صدر عن الوزارة لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الموافق اليوم الأربعاء، أن “إجراءات إنفاذ القانون ذات الصلة، بعد إظهار انخفاض تدريجي إلى أدنى قيمة في عام 2021، الذي تم فيه اكتشاف 71٪ من الجرائم، ففي عام 2022 ظهر انعكاس للاتجاه، مع زيادة نسبة الجرائم المكتشفة، والتي بلغت نسبتها 77٪”.

وكشفت البيانات الخاصة بالنساء من ضحايا العنف التي عالجتها دائرة الأمن العام – المديرية المركزية للشرطة الجنائية بوزارة الداخلية، أن “في عام 2022، كانت مقاطعات كامبانيا، صقلية وإميليا رومانيا هي المناطق التي سجلت أعلى معدل للجرائم المرتكبة”. من ناحية أخرى “سجلت موليزي، فاللي داوستا وماركي معدلات حوادث أقل”، مبيناً أن “الغلبة لا تزال للضحايا من الإناث، اللاتي مثلن نسبة 81٪، وبينهن 93٪ من البالغات و76٪ من الإيطاليات”.