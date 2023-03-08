الرئيس الإيطالي: دعم من جانبنا للمرأة في إيران وأفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، أن بلاده تقدم الدعم للمرأة في إيران وأفغانستان.

بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة في قصر (كويرينالي)، مقر الرئاسة الإيطالية الأربعاء، قال رئيس الدولة: “أشكر (الناشطة الإيرانية) بيغاه تشكُّري و(اللاجئة الأفغانية) فورزان نوابي وأود أن أقول لهما إن إيطاليا التي رحبت بهما تشاطر التزامهما وتشجعه، وأنها ستفعل كل شيء، في المحافل الدولية، لدعم النساء اللواتي يطالبن بالحرية وبنوعية حياة أفضل”.

وتابع الرئيس ماتاريلا: “إنها معركتكما التي بدأت في إيران وأفغانستان من أجل الحرية وحق المرأة في المساواة، لكن، كما يحدث في كثير من الأحيان، يتسع المعنى في أفق كرم المرأة وبُعد نظرها، ليصبح مقاومة، احتجاجًا ومناشدة من أجل التأكيد على الحقوق والحريات للجميع دون تمييز”.

وذكر الرئيس الإيطالي، أن “الخوف من الحرية المتمثل بالخوف من النساء ومن إصرارهن، يقود الأنظمة الاستبدادية إلى قمع يتفجر ضد الاحتجاجات المشروعة بغضب عنيد. أود أن أكرر هنا أن الدولة التي تقتل أبناءها وتبعدهم، تدين نفسها، فالقمع بذلك يقتل المستقبل أيضاً”.

وخلص ماتاريلا الى القول: “لا يمكننا التنبؤ اليوم بتطور منحى هذه الثورات، لكننا نعلم حقاً أن بذرة الحرية، البذرة التي زرعتها الشابات، تتمتع بقوة لا تقاوم”.

يذكر أن الناشطة الإيرانية تشكُّري، تتمتع بحق اللجوء السياسي في إيطاليا منذ عام 2019، أما نوابي، فهي المديرة العامة السابقة لقسم حقوق الإنسان بوزارة الخارجية في كابول، ترشحت لنيل جائزة نوبل للسلام عام 2014، وهي لاجئة في إيطاليا ايضاً منذ تولي حركة طالبان مقاليد السلطة في البلاد.