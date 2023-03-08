إيطاليا: القبض على المهرب الرابع في حادث غرق المهاجرين الأخير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية القبض على المهرب الرابع المزعوم في حادث غرق المهاجرين يوم الأحد 26 شباط/فبراير الماضي.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى “بدء إجراءات تسليم المواطن التركي جون أوفوك، البالغ من العمر 28 عامًا، والذي تم القبض عليه في وقت متأخر من مساء أمس على الحدود مع النمسا بتهمة كونه أحد مهربي سفينة المهاجرين”، التي تحطمت قبالة ساحل ستيكّاتو دي كوترو التابع لمحافظة كروتوني (مقاطعة كالابريا ـ جنوب).

وذكرت المصادر الأمنية أنه “تم إيقاف الرجل من قبل شرطة الحدود وعناصر الدرك (كارابينييري) المسؤولين عن التحقيق في غرق السفينة”، مبينةً أنه “بعد غرق السفينة مباشرة، انتهى الأمر بثلاثة رجال في السجن، من بينهم قاصر، يُعتقد أنهم المهربين الثلاثة الآخرين”.

ووفقًا لقاضي التحقيق ميكيلي تشوتشولا، الذي أصدر أمر الحجز الاحترازي، فإن “جون أوفوك، الذي اختفى فور غرق السفينة، هو المهرب الذي كان مسؤولاً عن الملاحة والاعتناء بمحركات السفينة”.

وبحسب رواية بعض الناجين، فقد “كان جون أوفوك هو الشخص الذي اهتم أيضًا بالصيانة الميكانيكية عندما واجه القارب مشاكل في المحرك”. وقال أحد الناجين: “رأيته يتولى القيادة عدة مرات على متن القارب الثاني”. لكنه كان من الممكن أيضًا أن يكون هو الشخص الذي “ترك القارب قرب الساحل دون تقديم المساعدة للمهاجرين”.

وبحسب شهود عيان، فقد “أخذ أفراد الطاقم الأتراك على الفور أجسامًا سوداء تشبه الأنابيب، ألقوها في الماء ثم شدوا عليها ولاذوا بالفرار”.

وكان وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، قد قال أمس في إحاطة برلمانية أمام مجلس النواب، إن “البحث عن المهرب الرابع جارٍ، ولا يمكن استبعاد تطورات بهذا المجال في الساعات القليلة القادمة”.