مفوض أوروبي: التضخم سينخفض بشكل كبير هذا العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- توقع المفوض الأوروبي لشؤون للاقتصاد، باولو جينتيلوني أن يسجل معدل التضخم انخفاضا ملحوظا خلال العام الحالي.

وقال جينتيلوني في تصريحات صحفية الثلاثاء “توقعاتنا أن التضخم سيتراجع هذا العام ​​بشكل كبير. نعتقد أن معدله السنوي سيزيد قليلاً عن 6% في المتوسط ​”، بينما “كان قريبًا من 10% في عام 2022”.

وأضاف جينتيلوني “مع ذلك، فإن الانخفاض الذي يتعلق بمكونات التضخم غير المرتبطة بالطاقة أو المواد الغذائية سيكون أبطأ من التوقعات”.

وقال “من ناحية أخرى، التضخم المرتفع ظاهرة لم نعتد عليها منذ عقود قليلة، وبالتالي فإن عمل توقعات صعب دائمًا. ولكنه (التضخم) سينخفض ​​بالتأكيد. وسيكون الانخفاض خبرًا رائعًا لذوي الدخل الثابت”.