مترجمة ترفض ترجمة خطاب لنتنياهو خلال زيارته لإيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رفضت مترجمة تواصلت معها السفارة الإسرائيلية في روما، ترجمة خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من العبرية إلى الايطالية، من المقرر أن يلقيه غدًا في المعبد اليهودي بالعاصمة الإيطالية

وكتبت المترجمة أولغا داليا بادوا في منشور على صفحتها بمنصة (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي “بعد تفكير طويل قررت الرفض”.

وأضافت “أنا لا أشاطر رئيس الوزراء في آرائه السياسية فحسب، بل أعتقد أيضًا أن قيادته خطيرة للغاية”، مشيرة إلى “حركة المقاومة المدنية” والاحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع ضد مشروع قانون للإصلاح القضائي قدمته حكومة نتنياهو يقضي بتقليص سلطات المحكمة العليا.

ونوهت المترجمة بأن أبنائها كانوا قبل كل شيء هم من أقنعوها برفض عرض السفارة الإسرائيلية والذي كانت قبلته في البداية. وقالت “إذا كنت وافقت على التعاون في ترجمة كلماته، فلن يغفر لي ذلك أبنائي. حاولت إقناعهم بأن الأمر مجرد عرض عمل، لكنهم كانوا مصرين: لا تتعاوني مع أولئك الذين يروجون للمبادئ الفاشية ويقمعون الحرية”.

وأضافت “تلقيت الكثير من التضامن والدعم في مجموعتنا من محترفي الترجمة”.