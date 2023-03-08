الاتحاد الأوروبي يجدد الاعراب عن القلق حيال تزايد العنف بإسرائيل والأرض الفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء عن “القلق البالغ إزاء تزايد العنف والتطرف في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة والذي يؤدي إلى وقوع أعداد مروعة من الضحايا الإسرائيليين والفلسطينيين، من بينهم أطفال”.

ونوه البيان الصادر الثلاثاء حول آخر التطورات، للممثل الأعلى للشؤون الدبلوماسية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، باسم الاتحاد الأوروبي، بـ”إن الوضع في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، مصدر قلق كبير”.

وأضاف “ندعو القادة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى تهدئة الموقف والامتناع عن الإجراءات التي تزيد من مستوى التوتر المرتفع بالفعل”، مشددا على أن “المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي”، كما “يتعين على إسرائيل وقف التوسع الاستيطاني، ومنع عنف المستوطنين، وضمان محاسبة الجناة ويجب أن تكون العمليات العسكرية متناسبة ومتوافقة مع القانون الدولي الإنساني”.

كما أكد على أنه “ينبغي الوقف الفوري للهجمات الإرهابية، التي يجب يدينها الجميع بما في ذلك الممارسات التي تدعمها”.

ونوه البيان بـ”الوضع الإنساني في قطاع غزة”، الذي “يتطلب مزيدًا من تخفيف القيود”، كما “ينبغي الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة بما يتماشى مع التفاهمات السابقة وفيما يتعلق بالدور الخاص للأردن”، وكذلك “الحفاظ على التعايش السلمي بين المسيحيين واليهود والمسلمين”. وأضاف “كل هذه القضايا عقبات في طريق السلام”.

كما أشاد البيان “بجهود الولايات المتحدة والأردن ومصر لتهدئة التصعيد” مشددا على أنه “يتعين على جميع الأطراف الالتزام بالاتفاقيات في العقبة بحسن نية”.

وتحدث البيان عن “الحاجة الملحة لمنظور جديد للسلام”، وضرورة “استعادة الأفق السياسي تجاه حل الدولتين” مؤكدا على أن “الاتفاق التفاوضي وحده يوفر فرصة للأمن والسلام للجميع”.