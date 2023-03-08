رئيس الوزراء الهولندي يطالب بـ”مقاربة أوروبية أكثر كفاءة” بملف الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أن مسألة تدفقات المهاجرين “مقاربة أوروبية أكثر كفاءة مقاربة أوروبية أكثر كفاءة “، مشيرا إلى أن حادثة غرق المهاجرين الأخيرة قبالة سواحل مقاطعة (كالابريا) أظهرت “الحاجة الملحة لمنع هذا النوع من المآسي وواجب محاربة المتاجرين بالبشر معًا”.

وقال رئيس الوزراء الهولندي، الذي يزور روما اليوم، إنه “تحدث مطولاً عن الهجرة” مع نظيرته جورجا ميلوني، والي “تتطلب مقاربة أوروبية فعالة”، واصفا البيان الختامي للمجلس الأوروبي الأخير بـ”خطوة إلى الأمام” والذي نص على أنه “يجب التعامل مع تحركات الهجرة الأولية والثانوية سويا”.

وأشار إلى أنه سيكون من الضروري في المجلس الأوروبي المقبل “العمل الجاد لتنفيذ هذا القرار”، أي تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بالفعل والعمل مع بلدان ثالثة وإنشاء شراكات ومواءمة سياسات التأشيرات. وقال “يجب أن نكون أكثر حضورا في أفريقيا”.