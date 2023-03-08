ميلوني “راضية” عن رد فون دير لاين على رسالتها بشأن تدفقات المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إنها “راضية” عن الرد الذي تسلمته من رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين على رسالة حول تدفقات الهجرة، في أعقاب حادثة تحطم قارب المهاجرين قبالة سواحل مقاطعة (كالابريا) والذي أسفر عن مقتل أكثر من 70 شخصا.

وقالت ميلوني، خلال تصريحات مشتركة للإعلام الثلاثاء مع نظيرها الهولندي مارك روته “فون دير لاين تناولت في ردها نتائج المجلس الأوروبي الأخير والتي تؤكد على تغيير النهج بشأن قضية الهجرة كونها مشكلة أوروبية ويجب معالجتها على المستوى الأوروبي وأدراك ضرورة مكافحة الاتجار بالبشر، أيضا من أجل لإنقاذ الأرواح البشرية، وكذلك التعاون مع الدول الأفريقية”.

وأضافت رئيسة الوزراء “نتفق على أن المجلس الأوروبي المقبل يجب أن يتخذ خطوات ملموسة إلى الأمام بشأن مسألة الهجرة وطريق وسط البحر المتوسط ​​والتعاون مع دول المنشأ والعبور”.