دول غربية تدعو الفرقاء الليبيين لتقديم “تنازلات” للسماح بانتخابات خلال العام الحالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال السفير الألماني مِخائيل اونماخت إن مبعوثي حكومات فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة يتواجدون في ليبيا “للتعبير عن دعمهم القوي لمبادرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي لحشد الدعم من القادة الليبيين لخارطة طريق للانتخابات”.

وكتب السفير الثلاثاء في تغريدة على منصة (تويتر) “شدد الممثلون في كافة لقاءاتهم مع القادة الليبيين على أنه عليهم تقديم التنازلات اللازمة للمرور بسرعة الى وضع مسار نحو الانتخابات لكي يتسنى للشعب الليبي تحقيق تطلعاته في اختيار قادته”.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد أعلنت في وقت سابق أن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، عقد اجتماعا في طرابلس ضم سفراء دول (3+2)، وذلك “لوضع رئيس الوزراء في صورة نتائج اجتماعاتهم الأخيرة بالولايات المتحدة الأمريكية، وجلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا، وتنسيق الجهود الدولية الداعمة للانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية وتوحيد الجهود المحلية الدولية لإصدار قاعدة دستورية حرة ونزيهة مع ضرورة وجود وثيقة قبول الأطراف بالنتائج”. وقالت إن الدبيبة “أكد لهم أن الحكومة مستمرة في تقديم خدماتها لكل الليبيين رغم الظروف”.

كما نقلت منصة (حكومتنا) التابعة للسلطات في طرابلس عن الدبلوماسيين الغربيين “دعمهم لجهود باتيلي التي تسعى إلى أجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري، مشيدين بالجهود التي تبذلها الحكومة في هذا الملف ورؤيتها الواضحة في هذا الشأن”.