نتنياهو: الديمقراطية الإسرائيلية قوية وستخرج أقوى من هذا الاختبار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الديمقراطية في بلاده “قوية وستخرج من هذا الاختبار أقوى “، في إشارة إلى الاحتجاجات المدنية المتواصلة ضد مشروع قانون للإصلاح القضائي يقضي بتقليص نفوذ المحكمة العليا والاتهامات الموجهة لحكومته بأنها تريد تدمير النظام الديمقراطي.

وقال نتنياهو في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الايطالية، قبل ساعات من وصوله لروما في زيارة تستمر يومين، إن الدافع وراء مشروع القانون هو حقيقة أن “هناك مطلبًا قويًا للغاية بين المواطنين لإعادة التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. المشكلة نشأت من النشاط المفرط للقضاء، الذي لديه سلطات غير عادية، مما يخل بهذا التوازن”. وأضاف “لذلك هناك حاجة للتدخل بهذه الإصلاحات”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي “يجب أن يكون القضاء مستقلاً” ولكن “ليس كلي القدرة وهذا هو جوهر النقاش”، واصفا الاحتجاجات بأنها “جزء طبيعي” من الجدال الراهن، والتي “أعتقد أننا سنتجاوزها”.

وفي سياق آخر، رأي نتنياهو، الذي ستستقبله نظيرته جورجا ميلوني غدا الجمعة، أنه “حان الوقت لكي تعترف إيطاليا بالقدس عاصمتنا”، والتي كانت كذلك “منذ ثلاثة آلاف عام”.