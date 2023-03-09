دبلوماسي إسرائيلي سابق: نتنياهو يأمل في دعم إيطالي أكبر بأوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى الدبلوماسي الإسرائيلي السابق، آفي بازنر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يزور روما لأنه “يعتقد أن الحكومة اليمينية في إيطاليا ستدعم إسرائيل أكثر من الماضي، لا سيما في الاروقة الأوروبية: الاتحاد الأوروبي”.

واعتبر بازنر، الذي عمل سفيرا لدى روما وباريس، في حديث مع مجموعة (آدنكرونوس) الإعلامية أن “الحكومتين اليمينيتين الاسرائيلية والإيطالية متشابهتين للغاية”، وقال “نتنياهو مهتم جدًا بإيطاليا، لقد كان صديقًا شخصيًا للعديد من رؤساء الوزراء ويريد أن يحدث الشيء نفسه مع جورجا ميلوني”.

وحسب الدبلوماسي السابق، فإن “نتنياهو يود أن يكون لإيطاليا موقفا أكثر حزما تجاه طهران” بشأن طموحاتها النووية.

وعن مشروع الإصلاح القانوني المثير للجدل والذي يقلص سلطة المحكمة العليا، أعرب السفير السابق عن اعتقاده بأن إصلاحاً بهذا الحجم لا يمكن تنفيذه عندما “يعارضه نصف البلاد”. وقال “لا أعتقد أنه مشروع قانون جيد. بالتأكيد نحن بحاجة إلى إصلاحات، فهناك شعور بأن القضاء له تأثير كبير وسلطة أكثر من اللازم. لكننا لسنا بحاجة إلى هذا الإصلاح”.