مفوضة أوروبية: خطر نووي هائل بمحطة زاباروجيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-تحدثت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة، كادري سيمسون عن “مخاطر هائلة من وقوع حوادث نووية” في محطة زاباروجيا.

وحسب السلطات في كييف، فإن ضربات روسية استهدفت ليل الأربعاء- الخميس بنى تحتية للطاقة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن زاباروجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وقالت سيمسون الخميس، في جلسة استماع أمام لجنة الصناعة والبحوث والطاقة في البرلمان الأوروبي، إلى جانب المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، إن “المحطة النووية محتلة من قبل القوات العسكرية (الروسية) في انتهاك للاتفاقية الدولية ، مع مخاطر هائلة من وقوع حوادث نووية”.

وأشارت إلى أن “الخبراء النوويين والفنيين والمهندسين يخاطرون بحياتهم كل يوم ويحاولون الآن استبدال البنية التحتية المتضررة”.