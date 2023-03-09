إيطاليا: كتابات ضد الحكومة في كوترو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كروتوني ـ ظهرت كتابة تقول: “كوترو لا تدافع عن بيانتيدوزي”، على جدار بالقرب من بلدة كوترو التابعة لمحافظة كروتوني ـ (مقاطعة كالابريا ـ جنوب)، التي من المقرر أن تشهد حضور أعضاء الحكومة بأسرها بعد ظهر يوم لعقد اجتماع مجلس الوزراء.

ووفقاً للحكومة الإيطالية، سينعقد الاجتماع عند الساعة 3:45 من بعد الظهر الأربعاء، في صالة اجتماعات مجلس بلدية كوترو.

وحملت كتابات أخرى عبارات: “الحكومة تصل، الموتى يبقون”، و “مرحبًا بكم في إيطاليا”. وعلى جدار آخر نص: “آمالهم هي آمالنا نفسها”، ثم هناك رقم “72” الذي يشير إلى عدد الضحايا، مع صليب قربه وعبارة: “كوترو وكالابريا مثل سورية وباكستان، تُركت تتخبط لوحدها”.