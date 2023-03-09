وزير الدفاع الإيطالي ينفي تعزيز المراقبة البحرية بشأن الهجرة غير النظامية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتّو أي دور لسفن البحرية في مراقبة الهجرة غير النظامية بمياه البحر الأبيض المتوسط، في إشارة إلى مسودة متداولة لمشروع مرسوم بقانون يدرسه مجلس الوزراء في اجتماعه الرمزي اليوم في بلدة كوترو (مقاطعة كالابريا) التي شهدت شواطئها تحطم قارب المهاجرين يوم الاحد قبل الماضي.

وقال كروزيتّو في مذكرة الخميس “الأخبار التي تناقلتها بعض الصحف والمواقع الإلكترونية اليوم بشأن تعزيز المراقبة البحرية من قبل وزارة الدفاع لا أساس لها إطلاقا”.

وكانت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني قد وصفت قي وقت سابق اقتراحها بفرض حصار بحري كوسيلة للتصدي للهجرة غير النظامية العابرة للبحر الأبيض المتوسط بـ”الجدي والمنطقي”. ونوهت بأنه “ليس الحصار البحري كما ترويه وسائل إعلام في السنوات الأخيرة”، مضيفة “لقد قصدت دائمًا مهمة للاتحاد الأوروبي في شمال إفريقيا تمنع المغادرة غير النظامية. لطالما قلت إنني لا أنوي فرض حصار بإرسال سفن تابعة للبحرية” للقيام بذلك.