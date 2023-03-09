سانت إيجيديو تنظم مؤتمراً مسيحياً شيعياً بعد عامين من زيارة البابا للعراق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية، إنه اعتباراً من بعد ظهر يوم أمس الأربعاء، وحتى العاشر من آذار/مارس الجاري، ينعقد في النجف بالعراق، المؤتمر الدولي الثالث “للمسيحيين والشيعة في مواجهة المستقبل”.

وقالت سانت إيجيديو في بيان، إن “المؤتمر الذي نظمناه بالتعاون مع معهد الخوئي في النجف، يأتي بعد عامين من زيارة البابا فرنسيس للعراق”، وأن “هذا الاجتماع سيشهد حضور وفد من جماعتنا، مع كل من مؤسسها أندريا ريكاردي، الرئيس ماركو إمبالياتسو، المونسنيور فينتشنتسو باليا والكاردينالات: أيوسو، كوتس وساكو (بطريرك بغداد للكلدان)”.

وذكر بيان الجماعة الكاثوليكية، أن “من الجانب الشيعي، يضم الوفد العديد من رجال الدين من الحوزة الشيعية العليا في النجف، بالإضافة إلى ممثلين من دول أخرى في الشرق الأوسط وأوروبا”، مبينة أن “المؤتمر سينتهي يوم الجمعة المقبل في بغداد، بالجلسة الختامية في مقر البطريركية الكلدانية”.

وقالت المذكرة، إن “هذه المرحلة الجديدة في الصداقة بين المسيحيين والشيعة، هي جزء من مسيرة بدأت في كانون الثاني/يناير 2004، عندما التقى وفد من سانت إيجيديو، آية الله العظمى السيستاني، بعد أن دعي إلى النجف من قبل مسؤولين دينيين شيعيين، في إطار حوار (بروح أسيزي)”.

وذكرت الجماعة أن “في عام 2015، عُقد أول لقاء مسيحي – شيعي دولي، تلاه حضور عدد كبير رجال الدين الشيعة في صلاة السلام، التي روجت لها سانت إيجيديو بروح أسيزي”. وقد “كان وفد من روما حاضرًا في النجف يوم لقاء البابا والسيستاني عام 2021، وكذلك العام الماضي، بدعوة من معهد الخوئي، في ذكرى الزيارة”. واختتمت بالقول إن “في شهر تموز/يوليو الماضي، عُقدت مرحلة أخرى من هذه الرحلة في روما مع الاجتماع الثاني للمسيحيين والشيعة”.