برادا: عودة الصين إلى السوق تجعلنا ننظر إلى عام 2023 بإيجابية ويقظة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال الرئيس التنفيذي لمجموعة برادا الإيطالية للأزياء، أندريا غويرّا، إن “أحد الأخبار السارة هو أن الصين عادت إلى السوق”، لذلك “نحن نتطلع من ناحية إلى عام 2023 بنظرة إيجابية، ومن ناحية أخرى ندرك أن هناك شكوكاً كامنة، لأن هذه هي قواعد اللعبة في القرن الحالي”.

وخلال مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين حول النتائج التي حققتها المجموعة عام 2022، أضاف غويرّا: “نحن نعلم أن العالم يخفي مفاجآت مستمرة تبقى في انتظارنا، ونحن مستعدون لها، نعرف كيف نتكيف معها ونحن يقظون”.

وتابع مدير برادا، أن “هناك طريق سريعة طويلة أمامنا، شرعنا برحلة نمو وتطور، شهدنا نمواً بسرعات صحية على مدى السنوات الماضية، ويجب أن نكون حريصين في إنشاء ركائز جديدة”، مبيناً أن “هذا ما نحن عازمون عليه في عام 2023 لنكون جاهزين وأقوياء في السنوات القادمة”.

كما أشار غويرّا إلى أن “النمو كان على نطاق واسع وبشكل قوي لكل من علامتي (Miu Miu) و(Prada) التجاريتين”، وكذلك “عبر جميع فئات المنتجات”، وأن “حركة الارتياد على المتاجر كانت جيدة جداً”.