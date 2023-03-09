ميلوني: مجلس الوزراء في كوترو إشارة رمزية وملموسة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كوترو ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إنه بعقد اجتماع مجلس الوزراء في كوترو “أردنا إعطاء إشارة رمزية وملموسة في الوقت نفسه”، مبينةً أنها “المرة الأولى التي يلتئم فيها في مكان وقعت فيه مأساة ترتبط بقضية الهجرة”.

وخلال مؤتمر صحفي لدى نهاية الاجتماع في كوترو، أشارت ميلوني إلى أن “حضور مجلس الوزراء بأكمله هنا، هو خير وسيلة لإعادة تأكيد مدى اهتمام وتركيز هذه الحكومة على هذا الملف”، في إشارة إلى الهجرة دائماً.

كما شددت ميلوني أيضا على أن حضور الحكومة في كوترو اليوم “هو وسيلة تضامنية للتعبير عن تعازينا لضحايا المأساة”. لقد “أردنا وضع لوحة على مدخل البلدية تخليدا لذكرى الضحايا، حتى لا تكون الذكرى مجرد حدث عابر”.