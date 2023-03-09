ايطاليا: حادث كوترو يؤكد وجوب وقف نشاط المهربين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كوترو ـ قالت إيطاليا على لسان رئيسة حكومتها جورجا ميلوني، إن حادث كوترو يؤكد وجوب وقف نشاط المتاجرين بالبشر، وذلك في إشارة إلى حادث غرق سفينة المهاجرين الأحد قبل الماضي قبالة سواحل كروتوني، بمقاطعة كالابريا ـ جنوب البلاد.

وخلال مؤتمر صحفي لدى نهاية الاجتماع في بلدة كوترو التابعة لمحافظ كروتوني (مقاطعة كالابريا ـ جنوب)، أشارت ميلوني إلى أنه “لم يكن بالإمكان الرد على حادث كوترو دون إعطاء إشارة ملموسة، لأننا نمثل الحكومة التي تتجلى مهمتها بإيجاد حلول للمشاكل”.

وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، عن “الاعتقاد بأن أفضل طريقة لتكريم الضحايا هي القيام بما يمكن القيام به للحؤول دون أن تتكرر مثل هذه المآسي”. لذلك “أعطينا الضوء الأخضر لصدور مرسوم تشريعي يعالج هذه المسألة، والذي يعيد التأكيد على عزمنا على دحر نشاط الاتجار بالبشر والمهربين المسؤولين عن هذه المأساة. واستجابتنا هي مزيد من الحزم”.

وأردفت رئيسة الحكومة: “أقول هذا أيضًا للرد على بعض عمليات إعادة البناء السريالية لمجريات الأحداث، والتي وفقًا لها على ما يبدو، يتم تغيير نهج الحكومة”، مبينةً أن “كل من يعتقد أن الأحداث التي وقعت في كوترو من شأنها أن تغيره، تخطئ”، فما حدث هو “التأكيد على أنه لا توجد سياسة مسؤولة أكثر من تلك التي ترمي إلى وقف نشاط الاتجار بالبشر ووضع حد للرق في الألفية الثالثة”.