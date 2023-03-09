رئيسة وزراء ايطاليا: سنلاحق المهربين في جميع أنحاء العالم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كوترو ـ أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أن “هدف حكومتنا لا يتمثل بضرب أولئك المُتاجِرين بالبشر الذين نجدهم على قوارب الهجرة وحسب”، بل “وملاحقة كل من يقف وراءهم أيضاً”.

وخلال مؤتمر صحفي لدى نهاية الاجتماع في بلدة كوترو التابعة لمحافظ كروتوني (مقاطعة كالابريا ـ جنوب)، أضافت ميلوني أن “هذا الأمر يغير نهج الحكومة الإيطالية تماماً، مقارنة بما شهدناه في السنوات الأخيرة”، فـ”سنلاحق المهربين في جميع أنحاء العالم، لأننا نريد قطع هذه الطريق”.

وأشارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إلى أن “الطريقة الأخرى لمحاربة المتاجرين بالبشر تكمن في إطلاق رسالة مفادها أنه ليس من المناسب الدخول إلى إيطاليا بشكل غير قانوني”، وأن “من غير الملائم بشكل أكبر، دفع أموال للمهربين”، كما أن “من الأحرى على المرء ألا يخاطر بالموت”.