برلماني أوروبي: ميلوني ترسل وكيل وزارة إلى المجلس الأوروبي بدل وزير الداخلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ انتقد برلماني أوروبي، حقيقة أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أرسلت وكيل وزارة الداخلية لحضور اجتماع المجلس الأوروبي بدل الوزير ماتيو بيانتيدوزي.

وقال عضو البرلمان الأوربي من حزب “إيطاليا حيّة” المعارض، نيكولا دانتي، في تدوينة عبر شبكات التواصل الاجتماعي الخميس، أنه “بينما يجتمع وزراء الداخلية الأوروبيون في بروكسل اليوم، تعمد رئيسة الوزراء إلى اصطحاب بيانتيدوزي في جولة إلى بلدة كوترو، وترسل وكيل الوزارة، نيكولا مولتيني، إلى الاجتماع في مقر الاتحاد الأوروبي”.

وتسائل دانتي المنتمي إلى حزب “تجديد أوروبا” أيضاً: “أبهذه الطريقة تأمل ميلوني بالحصول على نتائج في المحافل الأوروبية؟”. واختتم بالقول إن “إطلاق الرسائل لا يكفي، فإيطاليا تخاطر بأن تبقى بمفردها أكثر وأكثر”.