إيطاليا: وصول 562 مهاجراً إلى لامبيدوزا خلال الليل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ قالت مصادر أمنية إيطالية إن جزيرة لامبيدوزا الصقلية لا تشهد راحة من ناحية تدفقات الهجرة التي تستمر بلا هوادة، حيث تتابع عمليات الرسوّ منذ عدة أيام بدون توقف.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “يوم أمس شهد وصول 1638 مهاجرًا في غضون 24 ساعة”، إذ “حملت 13 عملية رسوّ 562 شخصاً بين منتصف الليل والفجر، على متنن قوارب الدورية التابعة لهيئة حماية الموانئ وقوات الشرطة المالية.

وذكرت المصادر الأمنية أن “مجموعتي مهاجرين مؤلفتين من 46 و41 شخصاً، تمكنتا من الوصول إلى الجزيرة بشكل مباشر، وتم وقفهما في منطقتي غوتيجا وكالا مادونّا”، بينما تم “من ناحية أخرى، اعتراض المجموعة الأخرى من قبل سفن القوات البحرية في عرض البحر، على مسافة تتراوح بين 11 و30 ميلاً بحرياً عن ساحل الجزيرة”.

وأشارت المصادر إلى أن “أكبر مجموعة مهاجرين، تتألف من 103 أشخاص، بينهم 9 نساء، اعترضتها دورية قوات الشرطة المالية عندما كانوا قد وصلت إلى الموانئ أصلا”. وقالت إنه “بعد إجراء الفحوصات الطبية الأولى، تم نقل جميع المهاجرين إلى النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا، التي أصبحت توشك على الانهيار الآن”.

وأوضحت المصادر الأمنية أنه “على الرغم من عمليات النقل التي تم ترتيبها أمس من قبل محافظة أغريجينتو بالاتفاق مع وزارة الداخلية، كان آخرها في المساء وشملت 407 أشخاص، نقلوا على متن العبارة التي وصلت إلى بورتو إمبيدوكلي عند الفجر، إلا أن الوضع في مبنى النقطة الساخنة لا يزال غير مستدام”، إذ “يوجد أكثر من 2500 ضيف مقابل سعة لا تتجاوز الـ400 محل”.