منظمة الصحة العالمية: تراجع إصابات ووفيات كوفيد عالمياً وازديادها بأوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنيف ـ قالت منظمة الصحة العالمية، إن حالات الإصابة والوفيات المبلغ عنها في العالم بوباء كوفيد 19، تستمر بالانخفاض، ولكن هناك ارتفاع للإصابات في أوروبا.

وأضافت المنظمة الأممية، أن “في الـ28 يومًا الممتدة من 6 شباط/فبراير إلى 5 آذار/مارس، تم تسجيل حوالي 4.5 مليون إصابة و32 ألف حالة وفاة على مستوى العالم، أي ما يعادل تراجعاً بنسبة 58٪ و65٪ على التوالي مقارنة بالأيام الـ28 السابقة”.

وكشفت النشرة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، أنه “حتى الخامس من آذار/مارس، ومنذ بداية الوباء، كانت هناك أكثر من 759 مليون إصابة مؤكدة، وأكثر من 6.8 مليون حالة وفاة”. وكررت التأكيد على أن “الاتجاهات الحالية تُعدّ بمثابة تقديرات تقل عن العدد الحقيقي لحالات العدوى المبلغ عنها سواء أكانت للمرة الأولى أو الثانية”، بفيروس سارس ـ كوف ـ 2″، وفقاً لما تظهر استقصاءات انتشار العدوى.

وأوضحت المنظمة، أن “ذلك يعزى جزئياً إلى انخفاض مستوى التأخير في إجراء التحاليل والإبلاغ عن نتائجها في بلدان عديدة”، مبينةً أن “​​البيانات المقدمة قد تكون غير مكتملة، وبالتالي يجب تفسيرها بحذر”.