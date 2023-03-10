نتنياهو: نريد زيادة تدفقات الغاز إلى إيطاليا وأوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نية بلاده زيادة تدفقات الغاز نحو إيطاليا وأوروبا.

وقال نتنياهو، متحدثًا في المنتدى الاقتصادي للشركات، المنعقد بمقر وزارة المشاريع والصُنع في إيطاليا، الجمعة، إن في إسرائيل، يتم التخطيط لـ”استثمارات ضخمة، في مجال البنية التحتية، تشمل توسيع قطاع الغاز”، وذلك “لتوفير تدفقات أكبر إلى إيطاليا، وبالتالي نحو أوروبا”.

وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية، أنه لهذا السبب “نحن مستعدون لتكثيف العمل مع إيطاليا”، في هذا السياق. وعلى صعيد التعاون بين الشركات، قال: “أقترح على رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، القيام بزيارة لإسرائيل برفقة كبار رجال الأعمال الإيطاليين”.