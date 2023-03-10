الاتحاد الأوروبي يدين هجوم تل أبيب ويدعو لوقف دائرة العنف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن الاتحاد الأوروبي أنه “يدين الهجوم الإرهابي الذي وقع الليلة الماضية في قلب مدينة تل أبيب، وأسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل، أحدهم في حالة خطرة، والذي أعلنت حماس مسؤوليتها عنه”، حسبما جاء في بيان الجمعة لخدمة العمل الخارجي الأوروبي.

وأضاف “هذا العمل الذي لا معنى له، يوضح مجددا الحاجة الملحة لوقف دائرة العنف وتهدئة الوضع”.

وحث البيان “جميع الأطراف على ضبط النفس وعدم الرد على مثل هذه الاستفزازات”.

وكانت حركة حماس أعلنت مساء أمس الخميس إن العملية جاءت “ردًّا على جرائم الاحتلال التي اعتقد أنها تردع شعبنا وتضعف إرادته”.