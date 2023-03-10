تاياني والوزير النمساوي للشؤون الأوروبية في زيارة مشتركة لسراييفو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت إيطاليا عن زيارة مشتركة اليوم الجمعة لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني مع الوزير الاتحادي النمساوي للشؤون الأوروبية والدولية، ألكسندر شالنبرغ، إلى سراييفو.

وأشارت مذكرة لوزارة الخارجية إلى أن هذه الزيارة “شهادة على دعم إيطاليا القوي للتطلعات الأوروبية للبوسنة والهرسك بعد منحها وضع الدولة المرشحة للانضمام في كانون الأول/ديسمبر وعلى الالتزام بتعزيز التعاون مع دولة رئيسية من أجل استقرار المنطقة، كما توضح ذلك المساهمة الإيطالية المهمة في عملية (يوفور-ألثيا) التي تعمل في البلاد بموجب تفويض من الأمم المتحدة”.

وتتضمن الزيارة المشتركة اجتماعات مع الرئاسة الثلاثية للبوسنة والهرسك ومع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

كما سيتفقد تاياني وشالنبرغ مقر قوة (يوفور-ألثيا) لتحقيق الاستقرار متعددة الجنسيات التي يقودها الاتحاد الأوروبي.