عميد صحفيي الفاتيكان: البابا لا يفكر بالاستقالة حقًا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب عميد الصحفيين الفاتيكانيين، جانفرانكو سفيدركوسفكي، عن الاقتناع بأن “بيرغوليو لا يفكر بالاستقالة حقاً”.

جاء ذلك تعليقاً على كلمات البابا في المقابلة الأخيرة مع محطة تلفزة (Rsi) السويسرية، التي على الرغم من تأكيده فيها عدم التفكير بالاستقالة، فقد أوضح الأسباب التي قد تدفعه لاتخاذ قرار التنحي عن منصبه.

ولفت سفيدركوسفكي إلى أن “هناك فقرة على وجه الخصوص، تشير إلى أن بيرغوليو، بفكاهته اليسوعية التقليدية، تلاعب بهذا الموضوع قليلاً أيضاً”، وذلك “عندما قال إنه يطلب دائماً النصيحة حتى من بعض الكرادلة الأذكياء الذين يطلبون منه المضي قدماً في أداء مهام منصبه”، إلا أن “من الواضح أن البابا إن شعر بعائق كبير ما، فسيتواصل مع الأطباء بالتأكيد، لا مع الكرادلة”.

وذكر الصحافي الفاتيكاني، أن هناك “جانباً آخر يدل على أن البابا لا يفكر بالاستقالة، يتمثل بحقيقة أنه لم يرغب بصياغة النظام الأساسي للتقاعد البابوي أيضاً”. واستشهد مجدداً بكلمات فرنسيس في حواره مع يسوعيي الكونغو، إذ قال: “أعتقد أن الخدمة البابوية تستمر مدى الحياة، ولا أرى سبباً يحول دون ذلك، وهو ما انتهجه كبار آباء الكنيسة، فالتقليد التاريخي مهم وهو يقول كل شيء بوضوح”.