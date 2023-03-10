برلمانية إيطالية: أؤيد مقترح الفاتيكان بشأن وضع القدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالي، ستيفانيا كراكسي إنها تفضل مقترح الفاتيكان بشأن القدس على الاعتراف بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل، كما طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يزور روما حاليا.

وقالت كراكسي، في تصريح لمجموعة (آدنكرونوس) الإعلامية “ما زلت على رأي مفاده أن أفضل مشروع يبقى مشروع الفاتيكان. القدس كمدينة مقدسة للديانات التوحيدية الثلاث وذات وضع دولي خاص”.

وكان البابا فرنسيس قد أعاد تأكيد موقف الكرسي الرسولي بشأن القدس لدى استقباله أمس الخميس المشاركين في لقاء مجموعة العمل المشتركة للحوار بين دائرة الحوار بين الأديان والهيئة الفلسطينية للحوار بين الأديان. وقال البابا “كموضوع لهذا اللقاء، اخترتم الأهمية الروحية للقدس، المدينة المقدسة لليهود والمسيحيين والمسلمين. في هذا الصدد، أود أن أذكر بما أعلنّاه في عام 2019″، أي “النداء إلى اعتبار القدس إرثًا مشتركًا للبشريّة ولاسيما لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث، كمكان للقاء ورمز للتعايش السلمي”.