ميلوني: إسرائيل دولة صديقة وشريك أساسي بالشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني إسرائيل بـ”الدولة الصديقة والشريك الأساسي في الشرق الأوسط والعالم”.

وقالت ميلوني الجمعة، في تصريحات مشتركة للإعلام مع نظيرها الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد اجتماع بمقر رئاسة الوزراء في روما، “نتمتع بعلاقات ثنائية ممتازة وتعززت في الآونة الأخيرة”.

والتفتت إلى ضيفها الإسرائيلي قائلة “مع نتنياهو، لدينا تقدير متبادل منذ مدة من الزمن”. وأضافت “تشاطرنا الحاجة إلى اجتماع جديد بين الحكومتين الإيطالية والإسرائيلية، والذي لم ينعقد منذ عام 2013. الاجتماع القادم سيكون في إسرائيل ونود تنظيمه في أقرب وقت ممكن”.