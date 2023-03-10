ميلوني: ندعم أي مبادرة لاستئناف العملية السياسية بين إسرائيل وفلسطين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني استعداد بلادها “لدعم أي مبادرة تهدف إلى استئناف العملية السياسية بين إسرائيل وفلسطين”. ه

وأبدت، في تصريحات مشتركة للإعلام الجمعة مع نظيرها الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “القلق” حيال الوضع الحالي في الشرق الأوسط. وقالت “لقد أعربت عن التضامن (مع إسرائيل) والإدانة الإيطالية للهجمات الإرهابية التي شهدناها مؤخرًا. نحن على استعداد لبذل كل ما في وسعنا لتسهيل استئناف الاتفاقات ووقف تصعيد العنف الذي يشكل مصدر قلق لنا جميعا”.

وأعلنت ميلوني عن دعم حكومتها لاتفاق العقبة الأخير القاضي بالتزام مشترك من جانب الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية لاتخاذ خطوات فورية تهدف لنزع فتيل العنف.

وقالت ميلوني “بحثنا (خلال الاجتماع) الوضع الاقليمي ودعم ايطاليا الكامل لعملية تطبيع العلاقات بين اسرائيل وبعض الدول العربية التي قام فيها رئيس الوزراء نتنياهو بعمل مهم جدا”.

كما أكدت أن الحكومة الإيطالية “ملتزمة للغاية” بمكافحة معاداة السامية، وقالت “لقد قمنا بتعيين مسؤول بالحكومة مختص بمسألة معاداة السامية وأذكِّر تمسكنا الكامل بتعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) لمعاداة السامية”.

هذا من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني بجولة شرق أوسطية خلال هذه الأيام تشمل إسرائيل والضفة الغربية ومصر.