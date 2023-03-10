الاتحاد الأوروبي يرحب بتوقيع أذربيجان على بروتوكول يحظر عقوبة الإعدام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب الاتحاد الأوروبي عن ترحيبه “بتوقيع أذربيجان على بروتوكول الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي يحظر عقوبة الإعدام في جميع الظروف”، معلنا أنه بذلك تصبح جميع الدول الأعضاء (46 دولة) في مجلس أوروبا موقعة على بروتوكول الاتفاقية.

جاء ذلك في مذكرة الجمعة للمتحدث باسم مكتب خدمة العمل الخارجي الأوروبي، بيتر ستانو، تحدث فيها “اتجاه عالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، كما تم التأكيد عليه للتو من خلال توقيع أذربيجان”، معلنة “استمرار الاتحاد الأوروبي العمل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في البلدان القليلة المتبقية التي لا تزال تطبقها”.

ونوه المتحدث بأن “الاتحاد الأوروبي يعارض، من حيث المبدأ، بشدة وبشكل قاطع عقوبة الإعدام في جميع الأوقات وفي جميع الظروف”، كونها “عقوبة قاسية وليست إنسانية وتمثل إنكارًا غير مقبول لكرامة الإنسان ولا تعمل كرادع للجريمة”، بل “عقوبة نهائية تجعل فرضية وقوع أخطاء في العدالة أمرًا لا يمكن تصحيحه”.