إيطاليا تعلن إطلاق عمليات انقاذ ضخمة لأكثر من 1000 مهاجر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الإيطالية عصر الجمعة عن عملية انقاذ ضخمة جارية تشمل خمسة زوارق دورية وثلاث سفن وطائرة خفر السواحل انضمت إليهم سفينة للبحرية لإنقاذ أكثر من ألف مهاجر انطلقوا، حسب مصادر إعلامية، من سواحل برقة (شرق ليبيا) على متن ثلاثة قوارب صيد كبيرة على بعد 100 ميل جنوب شرق روكيلا أيونيكا المطلة على البحر الايوني بمقاطعة كالابريا.

وكانت منظمة (ألارم فون) قد أعلنت في وقت سابق الجمعة عن 500 مهاجر على متن قارب قبالة ساحل صقلية بحاجة للإنقاذ.

ويتم تنسيق عمليات الإنقاذ من قبل مركز عمليات خفر السواحل في روما في منطقة المسؤولية الإدارية الخاصة الإيطالية.

وأوضح خفر السواحل أن العمليات “معقدة بشكل خاص بسبب العدد الكبير من الأشخاص على متن القوارب”.

ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوعين على حادثة غرق أكثر من سبعين مهاجرا قبالة سواحل كالابريا (جنوب شرق) كانوا على متن قارب خشبي انطلق من تركيا، وغداة إعلان الحكومة الإيطالية تشديد الخناق على مهربي البشر من أجل مكافحة الهجرة غير النظامية.

وحسب الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) يعتبر طريق الهجرة في وسط البحر الأبيض المتوسط الأكثر نشاطًا في الشهرين الأولين من هذا العام، مع ما يقرب من 12000 مهاجر غير نظامي، ما يعادل ضعف الوافدين مقارنة بالعام الماضي.