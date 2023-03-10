غوتيرش يرحب باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيرش الجمعة عن الترحيب باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما في غضون شهرين.

ونقل المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك “تقدير الأمين العام للصين لاستضافتها المحادثات الأخيرة وعملها لتعزيز الحوار بين الدولتين”، مشيدا “بجهود دول أخرى بهذا الشأن منها سلطنة عُمان والعراق”، حسبما أفاد المكتب الإعلامي الأممي.

وقال المتحدث إن “علاقات حسن الجوار بين السعودية وإيران، أساسية لاستقرار منطقة الخليج”.

ووفق دوجاريك، “جدد الأمين العام التأكيد على استعداده لبذل مساعيه الحميدة لتعزيز الحوار الإقليمي وضمان الأمن والسلام في منطقة الخليج”.

وقد تم الإعلان عن الاتفاق في بيان ثلاثي مشترك صادر عن السعودية وإيران والصين الراعية للمباحثات.

وحسب نص البيان الذي نشرته وكالة الانباء السعودية “تعلن الدول الثلاث أنه تم توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، ويتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتفقا أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما”.