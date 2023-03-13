إيطاليا: الهجرة محور اجتماع لميلوني مع وزيري الداخلية والدفاع وأجهزة الاستخبارات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- عقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اجتماعا صباح اليوم الاثنين مع وزيري الداخلية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات.

وحسب مصادر برئاسة الوزراء، فإن الاجتماع الذي انضم اليه عبر تقنية الاتصال عن بعد، نظرا لتواجدهما خارج البلاد، نائبا رئيس الوزراء أنطونيو تاياني وماتيو سالفيني، تمحور حول ملف الهجرة إضافة إلى قضايا أخرى.

وقد بدأ تاياني أمس الاحد زيارة إلى إسرائيل وفلسطين، وصفتها وزارة الخارجية بـ”جزء من استراتيجية الحكومة لتعاون أكثر فاعلية مع دول البحر الأبيض المتوسط ​​الموسع في المجالات الاقتصادية والطاقة، في إدارة تدفقات الهجرة وفي مكافحة الإرهاب”.

أما سالفيني، وزير البنية التحتية، فقد بدأ اليوم زيارة للبرلمان الأوروبي ستراسبورغ في مهمة وصفها بأنها “ضد الانتحار الاقتصادي والاجتماعي الذي يريده شخص ما في أوروبا”.