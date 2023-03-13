وزير الصحة الإيطالي: معطيات كوفيد مطمئنة وننتظر إعلان نهاية الوباء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الصحة الإيطالي أوراتسيو سكيلّاتشي، إن المعطيات الخاصة بالوضع الوبائي لجائحة سارس ـ كوف ـ 2، “مطمئنة ونحن ننتظر إعلان نهاية الوباء”.

وحول إمكانية إعادة النظر بالحالة الوبائية لكوفيد 19 في جميع أنحاء العالم، أضاف الوزير في تصريحات صحافية الإثنين، على هامش افتتاح المقر الجديد للجمعية الإيطالية لأطباء التخدير، التسكين، الإنعاش والعناية المركزة، في روما: “نحن في الانتظار، إذا اتخذت منظمة الصحة العالمية هذا القرار، فسوف نتبعها”.

وأوضح سكيلّاتشي أنه “من ناحية أخرى، المعطيات مطمئنة تمامًا، كما يشرعون في دول عديدة أخرى بالتوقف عن إجراء الإحصائيات الخاصة بالوضع الصحي”، مذكّراً بأنه “عندما اقترحت مع بدء توليّ لمهام منصبي، تحويل النشرات الصحية من يومية إلى أسبوعية، حلّ يوم الآخرة”، بينما “يشير هذا إلى أننا كنا على حق”.

وكرر الوزير المنتمي لتيار المستقل، القول: “لنرى ما ستقرره منظمة الصحة العالمية، دعونا نتابع بعناية تطورات الداء وبيانات الأشهر الأخيرة”. واختتم بالقول: “لقد عملنا لصالح المواطنين وسنواصل القيام بذلك”.