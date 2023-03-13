وزير الدفاع الإيطالي يلمح لدور لمجموعة (فاغنر) في زيادة تدفقات المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتو إلى دور محتمل لمجموعة (فاغنر) الروسية العسكرية الخاصة للزيادة الهائلة في الآونة الأخيرة لتدفقات المهاجرين من افريقيا.

وقال الوزير، القيادي في حزب (إخوة إيطاليا) في مذكرة الاثنين “يبدو لي أنه يمكننا الآن أن نقول إن الزيادة الهائلة في ظاهرة الهجرة التي تنطلق من السواحل الأفريقية هي أيضًا، إلى حد كبير، جزء من استراتيجية واضحة لحرب هجينة تنفذها فاغنر، مجموعة المرتزقة الممولة من روسيا، باستخدام ثقلها الكبير في بعض الدول الافريقية”.

وأضاف “سيكون من المناسب اليوم أن يدرك الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والغرب، تمامًا كما أدركوا أن الهجمات الإلكترونية هي جزء من مواجهة عالمية فتحتها الحرب بأوكرانيا، أن الجبهة الأوروبية الجنوبية تغدو أكثر خطورة يوما بعد يوم. كما يجب عليهم الاعتراف بأن الهجرة المتواصلة التي لا يمكن السيطرة عليها، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، تتحول إلى وسيلة لضرب البلدان الأكثر انكشافا (جغرافيا)، وعلى رأسها إيطاليا، وخياراتها الجيوستراتيجية الواضحة”.

ورأى وزير الدفاع أن “جبهة تحالف شمال الاطلسي تتعزز بمشاطرة القضايا التي تنشأ من خيارات جماعية، لكنها تخاطر بالتصدع إذا تُركت بلدان أكثر تعرضاً للانتقام بمختلف أنواعه، مثل فتح صنبور الهجرة، بمفردها”.