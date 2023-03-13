وزير خارجية إيطاليا: العديد من التدفقات تأتي من مناطق وجود (فاغنر) بافريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، انطونيو تاياني عن “القلق” إزاء “حقيقة أن العديد من المهاجرين يصلون من مناطق” في افريقيا “تسيطر عليها مجموعة فاغنر” الروسية.

وقال تاياني للصحفيين، في ختام لقاء الاثنين بالقدس مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، “أتمنى ألا تكون هناك محاولة لدفع المهاجرين نحو إيطاليا”، بسبب موقف روما حيال الحرب الروسية على أوكرانيا.

وشدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية في حديثه للصحفيين على ان “مسألة الهجرة لا يمكن ان تكون قضية ايطالية حصرا”، مشيرا إلى أنه وجد “تفهما كبيرا من نتنياهو لما يحدث في ايطاليا فيما يتعلق بالهجرة”.

وكان وزير الدفاع، غويدو كروزيتّو، قد ألمح في وقت سابق اليوم إلى دور محتمل للمجموعة الأمنية الخاصية، المقربة من الكرملين، في زيادة التدفقات من بعض الدول الافريقية عبر مياه البحر الأبيض المتوسط.