وزير خارجية إيطاليا: ندعم السلطة الوطنية الفلسطينية وعملية توطيد المؤسسات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، انطونيو تاياني أن حكومة بلاده “تدعم السلطة الوطنية الفلسطينية وعملية توطيد المؤسسات الفلسطينية”.

وقال تاياني، خلال مؤتمر صحفي الاثنين في رام الله بالضفة الغربية، إنه أجرى نقاشًا “صريحًا وإيجابيًا ومخلصًا” مع وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي، معربا عن ارتياحه “للتعاون القائم بين الشرطة الفلسطينية وقوة كارابينييري” الدرك الإيطالية.

وشدد على أن “تدريب الشرطة الفلسطينية اساسي بالنسبة لنا لأنه ضامن الاستقرار والسلام في لحظة صعبة بشكل خاص”.

كما أعرب رئيس الدبلوماسية الإيطالية عن رغبة بلاده في “تكثيف العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون الثقافي”، مؤكداً أن “هذا سيكون موضوع اجتماع اللجنة المشتركة، الذي سنعقده في النصف الثاني من العام في رام الله”.

وبدورها، أفادت وكالة الانباء الرسمية الفلسطينية (وفا) بأن المالكي أطلع تاياني على “آخر التطورات والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والمنطقة عامة، في ظل حكومة فاشية إسرائيلية مدججة بخطاب تحريضي دموي”.

وقال المالكي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، “كما تعلمون فإن البرنامج التحريضي للحكومة الإسرائيلية يترجم على الأرض بشكل يومي، فقد شهدنا بداية عام دموي، باستشهاد 84 مواطنا فلسطينيا، بينهم 15 طفلا، تضاف إلى سجل حافل من الجرائم، وأكدنا أن السياسات التي تنتهجها هذه الحكومة تقود حتما إلى تدهور حقيقي وخطير في الأوضاع على الأرض، تحديدا مدينة القدس”. وشدد على “ضرورة توحيد الجهود الدولية لمواجهة الاستعمار الإسرائيلي، ونظام الفصل العنصري بإجراءات واضحة، وخطوات عملية لوضع حد لجرائم الاحتلال”.