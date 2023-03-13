تاياني: إيطاليا في الطليعة من أجل السلام في فلسطين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، انطونيو تاياني أن بلاده “في الطليعة من أجل السلام في فلسطين”، وذلك في أعقاب لقاءات الاثنين في رام الله مع كل من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية ووزير الخارجية رياض المالكي.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية، في تغريدة على منصة (تويتر) إنه أعاد لمحاوريه “التأكيد على التزام إيطاليا بحل الدولتين والشعبين في مفاوضات بين إسرائيل وفلسطين”، واصفا ذلك بـ”مفتاح الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الموسعة”.

وقد بدأ وزير الخارجية أمس الاحد جولة شرق أوسطية شملت إسرائيل والأراضي الفلسطينية، ومن المقرر أن يختم الجولة بزيارة القاهرة غدا الثلاثاء.