تاياني إلى القاهرة لإطلاق شراكة إيطالية-مصرية للأمن الغذائي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- يؤدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الإيطالية أنطونيو تاياني زيارة رسمية إلى القاهرة يوم غد الثلاثاء، وهي الثانية من نوعها منذ بداية هذا العام.

وحسب وزارة الخارجية الإيطالية، فإن وزيرة الجامعات والبحوث، آنا ماريا بيرنيني سترافق تاياني في هذه الزيارة والتي ستركز على قضية الأمن الغذائي.

ومن المقرر إطلاق شراكة إيطالية-مصرية خلال الزيارة حول الأمن الغذائي لتعزيز النظام الغذائي المصري وتكثيف التعاون الثنائي في المجال الزراعي الغذائي.

وتتضمن الزيارة لقاءات مع كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إضافة إلى وزراء التموين والتجارة الداخلية، التعاون الدولي، الزراعة واستصلاح الاراضي؛ التجارة والصناعة، التعليم العالي والبحث العلمي، الموارد المائية والري، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.