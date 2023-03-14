تاياني: دعم مسيحيي الشرق الأوسط “أولوية” لسياستنا الخارجية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس ـ أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن دعم المجتمعات المسيحية في منطقة الشرق الأوسط، “يُعدّ أولوية في إطار سياستنا الخارجية”.

هذا وقد التقى نائب رئيس الوزراء، في القدس اليوم الثلاثاء، البطريرك اللاتيني المونسنيور بييرباتيستا بيتسابالا وحارس الأرض المقدسة الأب فرانشيسكو باتون.

وبهذا الصدد، قالت مذكرة صدرت عن قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية الثلاثاء، إنه “خلال المحادثة الودية والمثمرة، سلط نائب رئيس الوزراء الضوء على التزام الحكومة الإيطالية بالمحافظة على الأماكن المقدسة المسيحية، لصالح المجتمعات المسيحية الأصلية في إسرائيل وفلسطين”.

ونقل البيان عن تاياني قوله، إن “تعزيز الحرية الدينية ودعم المجتمعات المسيحية، يندرجان ضمن أولويات السياسة الخارجية بالنسبة لإيطاليا وللحكومة”، مؤكداً “أقصى قدر من الدعم لعمل البطريرك اللاتيني لصالح الحوار بين الأديان وتحقيق السلام”.

ووفقاً لبيان الخارجية، فقد أبلغ رئيس الدبلوماسية الإيطالية، “المونسنيور بيتسابالا أنه تناول قضية حماية المسيحيين في إسرائيل وفلسطين مع كل من الرئيس إسحاق هرتسوغ وممثلي السلطات الفلسطينية”.