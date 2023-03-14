سالفيني: لا علم لدي بضلوع مجموعة (فاغنر) في زيادة تدفقات المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى نائب رئيس الوزراء وزير البنية التحتية الإيطالي، ماتيو سالفيني علمه بضلوع مجموعة (فاغنر) العسكرية الروسية الخاصة في زيادة تدفقات المهاجرين نحو سواحل بلاده الجنوبية، وهي اتهامات وجهها أعضاء في الحكومة للمجموعة المقربة من الكرملين.

وقال سالفيني، زعيم حزب الرابطة، في تصريح الثلاثاء لإحدى قنوات التلفزة الخاصة “ليس لدي أي عناصر لمعرفة ما إذا كان وراء مغادرات المهاجرين” من شمال افريقيا “يد من بعض القوى الأجنبية التي تريد زعزعة استقرار القارة” الاوروبية.

وأضاف “لكن إذا كان الأمر كذلك، أي إذا كان عملاً حربياً متعمداً، فمن الواضح أنه لا يمكن لإيطاليا وحدها مواجهة هذا الوضع “، مشيرا إلى أن “تونس تعيش حالة من الفوضى وليبيا لم تتوصل للسلام”، وينبغي على المجتمع الدولي أن “يتولى المسؤولية” ولكن “أنا أفكر أيضًا في حلف شمال الاطلسي”.