وزير الخارجية الإيطالي يلتقي السيسي بالقاهرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أنه التقى اليوم الثلاثاء في القاهرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وأشار تاياني في تغريدة على منصة (تويتر) إلى أن الوفد الإيطالي الذي يقوده، مع وزيرة الجامعات والبحث العلمي أنّا ماريا بيرنيني، يضم رواد أعمال وشركات ناشطة في القطاع الزراعي-الغذائي.

وقال إن “الزراعة والبحوث والابتكار” في مجال “الأمن الغذائي في البحر الأبيض المتوسط ​، انطلاقا من مصر”، تعتبر “أمرا استراتيجيا لاستقرار المنطقة”.

وبدوره، أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أحمد فهمي أن “زيارة نائب رئيس وزراء إيطاليا للقاهرة، على رأس بعثة تجارية موسعة من كبرى الشركات الإيطالية، تأتي في إطار علاقات الصداقة الراسخة بين مصر وإيطاليا، والإرادة السياسية القوية لدى الجانبين لتطوير هذه العلاقات ودفعها للأمام، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين”.

ونقل المتحدث في بيان عن السيسي “التنويه إلى وجود آفاق واسعة للتعاون الاقتصادي على جميع الأصعدة، وهو ما ثمنه الجانب الإيطالي مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ووضع حجر أساس لمزيد من التعاون الاقتصادي، من خلال تعزيز وجود الشركات الإيطالية في مصر لاسيما في مجالات الزراعة والغذاء، في ضوء الأهمية الحيوية للعمل على تحقيق الأمن الغذائي خلال المرحلة الراهنة، التي يعاني فيها العالم من أزمات متتالية في هذا الصدد”.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء “شهد أيضًا التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، وكذا تبادل الرؤى بشأن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تم التطرق إلى قضية الهجرة غير الشرعية، وبحث جهود التعاون في مجال الطاقة، حيث اتفق الجانبان على مواصلة العمل في هذه المجالات خلال المرحلة القادمة، لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة لدى البلدين، ومواصلة التنسيق لمواجهة التحديات الدولية المتنامية سياسيًا واقتصاديًا”.