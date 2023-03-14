وزيرة إيطالية: سعي لتعزيز الشراكة مع مصر لأجل الأمن الغذائي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ وصلت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي أناماريا بيرنيني إلى القاهرة، في مهمة مشتركة برفقة وزير الخارجية أنطونيو تاياني، تركزت على موضوع الأمن الغذائي.

ووفقاً لما ورد في مذكرة من وزارة الجامعات والبحوث، الثلاثاء، فإن “الهدف من الرحلة هو تعزيز الشراكة بين إيطاليا ومصر في مجال الأمن الغذائي، لتكثيف التعاون الثنائي على صعيد الزراعة، الأغذية الزراعية وإدارة المياه، وكذلك من ناحية البحوث”.

ذكر البيان، أن الوزيرة بيرنيني، “التقت خلال الزيارة، برفقة نائب رئيس الوزراء تاياني، الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي”. واختتم بالقول إن “الوزيرة ستلتقي في فترة بعد الظهر، وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد أيمن عاشور”.