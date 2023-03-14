تاياني: السيسي أكد رغبته بالتعاون بشأن زكي وريجيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ القاهرة ـ أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد رغبته بالتعاون في قضيتي الناشط باتريك زكي وطالب الدكتوراه جوليو ريجيني.

يذكر أن الأول اعتقل إثر عودته في شباط/فبراير 2020 لإمضاء اجازة من إيطاليا التي يدرس فيها لدرجة الماجيستير، بتهمة استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر معلومات وأخبار كاذبة، أما الثاني، فقد اختطف ثم عثر على جثته وعليها آثار تعذيب بأطراف القاهرة في أوائل شهر شباط/فبراير عام 2016.

وبهذا الصدد، قال نائب رئيس الوزراء، في لقاء مع الصحافة في القاهرة الثلاثاء، إنه “خلال المحادثة التي أجريناها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم نغفل عن التذكير بأن مشكلتي ريجيني وزكي لم تحلا بعد”. وأن الزعيم المصري “أكد من جانبه مرة أخرى استعداده للتعاون مع بلادنا لإيجاد الحلول الصحيحة”.