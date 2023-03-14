إيطاليا تطلب من مصر تعاوناً ضد تدفقات الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ القاهرة ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إن بلاده قد طالبت الحكومة المصرية بـ”التعاون” ضد الهجرة غير النظامية ومحاربة المتاجرين بالبشر لأنه “بدون تعاون دولة كبيرة كمصر، يصعب حل هذه المشاكل”.

وصرح الوزير تاياني في لقاء مع صحفيين في القاهرة، الثلاثاء: “نحن بالتأكيد بحاجة الى اوروبا فضلا عن الحاجة الى الامم المتحدة”، كما “نحتاج الى مزيد من الشجاعة، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع بالتحرك أيضاً”.

وأضاف نائب رئيس الوزراء: “لقد تحدثنا مع الرئيس السيسي عن موضوع الهجرة، وطالبنا مصر بالتدخل للحد من مغادرة المهاجرين غير النظاميين من كل من ليبيا وتونس”. وأشار إلى أن عبد الفتاح “السيسي، ضمن لنا التزام بلاده بالتعاون مع إيطاليا لخفض تدفقات الهجرة غير المنتظمة بشكل كبير في منطقة المتوسط​”.